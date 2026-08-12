Starlink змінює правила для Польщі: Варшава обурилася

Кшиштоф Гавковський. Фото: Мінцифри Польщі

У Польщі розгорівся скандал через нові правила користування супутниковим інтернетом Starlink. Вони мають набути чинності 17 серпня та, на думку польської влади, можуть поставити місцевих користувачів у нерівне становище порівняно з клієнтами з інших європейських країн.

Про це пише Onet, передає Новини.LIVE.

У Польщі обурилися через нові правила Starlink

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що зміни стосуватимуться користувачів тарифу Starlink Roam. За його словами, полякам можуть запровадити додаткові формальності, зокрема вимоги щодо звітності про поїздки та перевірки документів. Гавковський зазначив, що SpaceX не запровадила аналогічних обмежень у багатьох інших країнах Європи. Натомість польські користувачі, які подорожуватимуть за межі Європи, повинні будуть оформлювати додаткові документи.

Польський посадовець назвав ситуацію неприйнятною та заявив, що Польща не повинна опинятися у становищі "країни другого сорту". Він наголосив, що компанія працює на польському ринку та отримує від нього прибуток, тому, на його думку, правила для користувачів мають бути однаковими.

Гавковський також пригрозив можливою економічною відповіддю, якщо SpaceX не перегляне нові вимоги. Серед можливих заходів він назвав обмеження щодо іншого проєкту Ілона Маска — платформи X.

Водночас віцепрем’єр не виключив, що зміни могли бути результатом технічної або адміністративної помилки. За його словами, польська влада вже направила лист до SpaceX із вимогою терміново повернути попередні правила для користувачів Starlink у Польщі.

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