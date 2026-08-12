Starlink меняет правила для Польши: Варшава возмутилась

Кшиштоф Гавковский. Фото: Минцифры Польши

В Польше разгорелся скандал из-за новых правил пользования спутниковым интернетом Starlink. Они должны вступить в силу 17 августа и, по мнению польских властей, могут поставить местных пользователей в неравное положение по сравнению с клиентами из других европейских стран.

Об этом пишет Onet, передает Новини.LIVE.

В Польше возмутились из-за новых правил Starlink

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что изменения коснутся пользователей тарифа Starlink Roam. По его словам, для поляков могут ввести дополнительные формальности, в частности требования по отчетности о поездках и проверке документов. Гавковский отметил, что SpaceX не ввела аналогичных ограничений во многих других странах Европы. Зато польские пользователи, которые будут выезжать за пределы Европы, должны будут оформлять дополнительные документы.

Польский чиновник назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что Польша не должна оказываться в положении "страны второго сорта". Он подчеркнул, что компания работает на польском рынке и получает от него прибыль, поэтому, по его мнению, правила для пользователей должны быть одинаковыми.

Гавковский также пригрозил возможным экономическим ответом, если SpaceX не пересмотрит новые требования. Среди возможных мер он назвал ограничения в отношении другого проекта Илона Маска — платформы X. В то же время вице-премьер не исключил, что изменения могли быть результатом технической или административной ошибки. По его словам, польские власти уже направили письмо в SpaceX с требованием срочно восстановить прежние правила для пользователей Starlink в Польше.

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