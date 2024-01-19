Стало відомо, скільки громадян розмовляють українською у побуті - Якою мовою розмовляють українці вдома

Стало відомо, скільки громадян розмовляють українською у побуті
В Україні стає дедалі більше громадян, які перейшли на державну мову у побуті. Їх уже 65%, а ще у квітні 2022 року було 53%.
Про це свідчать результати опитування компанії Gradus Research.
Скільки людей розмовляє українською вдома
"Українці все більше спілкуються українською в побуті, що свідчить про посилення національної свідомості й згуртованості", — зазначила соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.
Кріім того, експерти досліджували, які емоції українці відчувають найчастіше в умовах війни.
Відтак, 55% опитаних українців відчувають втому та невизначеність майбутнього. а от під час попереднього опитування у квітні 2023 року частка таких людей була меншою — 50%.
"Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому та безсилля через невизначеність і мінливість війни. Але попри таке емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани на майбутнє", — додала соціологиня.
В опитуванні, яке провели методом анкетування протягом 20-23 грудня 2023 року, взяли участь 1330 українців віком від 18 до 60 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися з клієнткою українському мовою. Чоловік, ледь стримуючи емоції, просив пасажирку покинути його авто через прохання перестати розмовляти з нею мовою країни-агресорки Росії.
Також ми повідомляли, що у Києві на таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, наклали штраф. Чоловік має сплатити 3 400 гривень за порушення закону про мову.
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