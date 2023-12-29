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Скандал в таксі — водій відмовився везти пасажирку через прохання перейти на українську

29 грудня 2023 04:44
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Скандал в таксі - мовний скандал - Розмовляю мовою, якою хочу — таксист відмовився везти пасажирку через прохання перейти на українську
Авто таксі. Фото ілюстративне: pixabay.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Водій таксі Uklon на ім'я Андрій став "зіркою" мережі, відмовляючись спілкуватися з клієнткою українському мовою. Чоловік, ледь стримуючи емоції, просив пасажирку покинути його авто через прохання перестати розмовляти з нею мовою країни-агресорки Росії.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "Андріюк Online".

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Що сталося в таксі

На кадрах видно, як клієнтка таксі просить водія перейти на українську мову, коли той розмовляє телефоном під час кермування автівкою, чим, до слова, ще й порушує ПДР. Той категорично відмовляється це зробити, мовляв, маю право.

Коли пасажирка і далі просить чоловіка відмовитися від вживання мови держави-терористки, таксист каже, аби вона покинула машину.

І це незважаючи на те, що жінка, як стверджує, зробила передплату за проїзд.

"Покиньте, будь ласка, авто... А чому я маю сидіти та слухати вас... Я їду і по-перше, розмовляю тією мовою, якою я хочу", — такі репліки прозвучали з вуст таксиста.

Крім того, він почав вимагати, аби пасажирка вимкнула камеру.

Зрештою, чим закінчилася ця історія, невідомо — водій вийшов з авто і на цьому запис обірвався.

Нагадаємо, раніше у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Ще раніше у Харкові водій служби таксі Bolt нагрубив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця. Після цього у них виникла розмова, у якій чоловік заперечив існування України та назвав її "країною 404". 

А у Львові не адекватний таксист накинувся на двох дівчат, які їхали на роботу. Дівчата вирішили зняти на телефон його поведінку, проте він відреагував агресивно.

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