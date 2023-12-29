Скандал в такси - языковой скандал - Говорю на языке, на котором хочу - таксист отказался везти пассажирку из-за просьбы перейти на украинский

Автомобили такси. Фото иллюстративное: pixabay.com

Водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказываясь общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке страны-агрессора России.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Андрюк Online".

Читайте также:

Что произошло в такси

На кадрах видно, как клиентка такси просит водителя перейти на украинский язык, когда тот разговаривает по телефону во время вождения автомобиля, чем, к слову, еще и нарушает ПДД. Тот категорически отказывается это сделать, дескать, имею право.

Когда пассажирка продолжает просить мужчину отказаться от употребления языка государства-террориста, таксист говорит, чтобы она покинула машину.

И это, несмотря на то, что женщина, как утверждает, сделала предоплату за проезд.

"Оставьте, пожалуйста, авто... А почему я должен сидеть и слушать вас... Я еду и во-первых, говорю на том языке, на котором я хочу", — такие реплики прозвучали из уст таксиста.

Кроме того, он потребовал, чтобы пассажирка выключила камеру.

В конце концов чем закончилась эта история, неизвестно — водитель вышел из авто и на этом запись оборвалась.

Напомним, ранее в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

Еще раньше в Харькове водитель службы такси Bolt нагрубил пассажирке, которая попросила выключить музыку российского исполнителя. После этого у них возник разговор, в котором мужчина отрицал существование Украины и назвал ее "страной 404".

А во Львове не адекватный таксист набросился на двух ехавших на работу девушек. Девушки решили снять на телефон его поведение, но он отреагировал агрессивно.