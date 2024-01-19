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Стало известно, сколько граждан разговаривают на украинском в быту

19 января 2024 05:37
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Стало известно, сколько граждан говорят на украинском в быту - на каком языке говорят украинцы дома
Голубь сидит на крыше возле флага Украины. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине становится все больше граждан, перешедших на государственный язык в быту. Их уже 65%, а еще в апреле 2022 года было 53%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus Research.

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"Украинцы все больше общаются по-украински в быту, что свидетельствует об усилении национального сознания и сплоченности", — отметила социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

На каком языке говорят украинцы в быту. Фото: Инфографика Gradus Research

Кроме того, эксперты исследовали, какие эмоции украинцы испытывают чаще всего в условиях войны.

Следовательно, 55% опрошенных украинцев ощущают усталость и неопределенность будущего. а вот во время предварительного опроса в апреле 2023 года доля таких людей была меньше — 50%.

"Результаты последней волны исследования продемонстрировали, что украинцы все больше испытывают усталость и бессилие из-за неопределенности и изменчивости войны. Но, несмотря на такое эмоциональное напряжение, они активно возвращаются к работе и строят планы на будущее", — добавила социолог.

В опросе, проведенном методом анкетирования в течение 20-23 декабря 2023 года, приняли участие 1330 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказываясь общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке страны-агрессора России.

Также мы сообщали, что в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.

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Украина
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