Стало известно, сколько граждан говорят на украинском в быту - на каком языке говорят украинцы дома

Голубь сидит на крыше возле флага Украины. Фото: pixabay

В Украине становится все больше граждан, перешедших на государственный язык в быту. Их уже 65%, а еще в апреле 2022 года было 53%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus Research.

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"Украинцы все больше общаются по-украински в быту, что свидетельствует об усилении национального сознания и сплоченности", — отметила социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

На каком языке говорят украинцы в быту. Фото: Инфографика Gradus Research

Кроме того, эксперты исследовали, какие эмоции украинцы испытывают чаще всего в условиях войны.

Следовательно, 55% опрошенных украинцев ощущают усталость и неопределенность будущего. а вот во время предварительного опроса в апреле 2023 года доля таких людей была меньше — 50%.

"Результаты последней волны исследования продемонстрировали, что украинцы все больше испытывают усталость и бессилие из-за неопределенности и изменчивости войны. Но, несмотря на такое эмоциональное напряжение, они активно возвращаются к работе и строят планы на будущее", — добавила социолог.

В опросе, проведенном методом анкетирования в течение 20-23 декабря 2023 года, приняли участие 1330 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, водитель такси Uklon по имени Андрей стал "звездой" сети, отказываясь общаться с клиенткой на украинском языке. Мужчина, едва сдерживая эмоции, просил пассажирку покинуть его авто из-за просьбы перестать разговаривать с ним на языке страны-агрессора России.