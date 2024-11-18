Нова пошта в США — коли планують відкриття

Відділення "Нової пошти" Фото: прес-служба "Нової пошти"

Компанія "Нова пошта" хоче розширити свою діяльність на ринок Сполучених Штатів Америки у 2025 році. Ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.

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Компанія "Нова пошта" планує в наступному році вийти на ринок США. За даними співзасновника групи Nova, головний показник — це кількість посилок на одного мешканця країни. У США такий показник становить 68 посилок на рік, тоді коли в Україні 18.

"Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться", — заявив Климов.

Він додав, що ціль компанії — стати помітним гравцем у поштовій індустрії у світі.

"Як я вже сказав, цьогоріч ми бачимо зростання на 16%. Очевидно, що після закінчення війни це зростання буде набагато швидшим. Є позитивні ринкові показники, які кажуть про те, що все тільки починається", — підкреслив Климов.

Нагадаємо, у компанії "Нова пошта" з'явився авіаційний підрозділ. Свій перший рейс з Будапешта до Кишинева виконала авіакомпанія Нової пошти Supernova Airlines.

Раніше фінансовий сервіс NovaPay розпочав випуск бізнес-карток для фізосіб-підприємців (ФОП).