Нова пошта в США — коли планують відкриття

Стало відомо, коли Нова пошта почне працювати у США
Компанія "Нова пошта" хоче розширити свою діяльність на ринок Сполучених Штатів Америки у 2025 році. Ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.
Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП.
"Нова пошта" у США
Компанія "Нова пошта" планує в наступному році вийти на ринок США. За даними співзасновника групи Nova, головний показник — це кількість посилок на одного мешканця країни. У США такий показник становить 68 посилок на рік, тоді коли в Україні 18.
"Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться", — заявив Климов.
Він додав, що ціль компанії — стати помітним гравцем у поштовій індустрії у світі.
"Як я вже сказав, цьогоріч ми бачимо зростання на 16%. Очевидно, що після закінчення війни це зростання буде набагато швидшим. Є позитивні ринкові показники, які кажуть про те, що все тільки починається", — підкреслив Климов.
Нагадаємо, у компанії "Нова пошта" з'явився авіаційний підрозділ. Свій перший рейс з Будапешта до Кишинева виконала авіакомпанія Нової пошти Supernova Airlines.
Раніше фінансовий сервіс NovaPay розпочав випуск бізнес-карток для фізосіб-підприємців (ФОП).
Читайте Новини.LIVE!