Новая почта в США — когда планируют открытие

Отделение "Новой почты" Фото: пресс-служба "Новой почты"

Компания "Новая почта" нхочет расширить свою деятельность на рынок Соединенных Штатов Америки в 2025 году. Цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.

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Компания "Новая почта" планирует в следующем году выйти на рынок США. По данным соучредителя группы Nova, главный показатель — это количество посылок на одного жителя страны. В США такой показатель составляет 68 посылок в год, тогда как в Украине 18.

"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", — заявил Климов.

Он добавил, что цель компании — стать заметным игроком в почтовой индустрии в мире.

"Как я уже сказал, в этом году мы видим рост на 16%. Очевидно, что после окончания войны этот рост будет гораздо быстрее. Есть положительные рыночные показатели, которые говорят о том, что все только начинается", — подчеркнул Климов.

Напомним, у компании "Новая почта" появилось авиационное подразделение. Свой первый рейс из Будапешта в Кишинев выполнила авиакомпания Новой почты Supernova Airlines.

Ранее финансовый сервис NovaPay приступил к выпуску бизнес-карт для физлиц-предпринимателей (ФЛП).