Новая почта в США — когда планируют открытие

Стало известно, когда Новая почта начнет работать в США
Компания "Новая почта" нхочет расширить свою деятельность на рынок Соединенных Штатов Америки в 2025 году. Цель экспансии Nova — стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.
Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.
"Новая почта" в США
Компания "Новая почта" планирует в следующем году выйти на рынок США. По данным соучредителя группы Nova, главный показатель — это количество посылок на одного жителя страны. В США такой показатель составляет 68 посылок в год, тогда как в Украине 18.
"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", — заявил Климов.
Он добавил, что цель компании — стать заметным игроком в почтовой индустрии в мире.
"Как я уже сказал, в этом году мы видим рост на 16%. Очевидно, что после окончания войны этот рост будет гораздо быстрее. Есть положительные рыночные показатели, которые говорят о том, что все только начинается", — подчеркнул Климов.
Напомним, у компании "Новая почта" появилось авиационное подразделение. Свой первый рейс из Будапешта в Кишинев выполнила авиакомпания Новой почты Supernova Airlines.
Ранее финансовый сервис NovaPay приступил к выпуску бизнес-карт для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
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