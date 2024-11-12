Нова пошта планує своїм літаком відправляти вантажі по Європі та до США

Вантажний літак Нової пошти. Фото: Нова пошта

У компанії Нова пошта, що вийшла на міжнародний ринок з доставки вантажів та посилок, з'явився авіаційний підрозділ. Свій перший рейс з Будапешта до Кишинева виконала авіакомпанія Нової пошти Supernova Airlines.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Вантажний літак Нової пошти. Фото: Нова пошта

Компанія придбала літак Боїнг 737-800, що доставлятиме вантажі не тільки по Європі. Тепер авіакомпанія готується до збільшення кількості рейсів та відкриття регулярних логістичних рейсів до США.

Ще у жовтні 2022 року компанія відкрила перше відділення у Польщі. Нова пошта стала першою українською компанією, яка вийшла на ринок Європи під час повномасштабної війни.

За 2023 рік компанія розширила свою присутність в Європі та вже відкрила свої представництва у 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія.

Нагадаємо, раніше фінансовий сервіс NovaPay розпочав випуск бізнес-карток для фізосіб-підприємців (ФОП). Замовити пластикову картку можна через додаток NovaPay, а доставку забезпечить Нова пошта.

Також ми писали, що Нова пошта скасувала плату за популярну послугу. Зміни торкнуться тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправлення.