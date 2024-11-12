Нова пошта планирует своим самолетом отправлять грузы по Европе и США

Грузовой самолет Нової пошти. Фото: Нова пошта

У компании Нова пошта, вышедшей на международный рынок по доставке грузов и посылок, появилось авиационное подразделение. Свой первый рейс из Будапешта в Кишинев выполнила авиакомпания Supernova Airlines.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Грузовой самолет Нової пошти. Фото: Нова пошта

Компания приобрела самолет Боинг 737-800, доставляющий грузы не только по Европе. Теперь авиакомпания готовится к увеличению количества рейсов и открытию регулярных логистических рейсов в США.

Еще в октябре 2022 компания открыла первое отделение в Польше. Нова пошта стала первой украинской компанией, вышедшей на рынок Европы во время полномасштабной войны.

За 2023 год компания расширила свое присутствие в Европе и открыла свои представительства в 11 странах: Молдова, Польша, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Словакия, Эстония, Латвия, Венгрия, Италия.

Напомним, ранее финансовый сервис NovaPay начал выпуск бизнес-карт для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Заказать пластиковую карту можно через приложение NovaPay, а доставку обеспечит Нова пошта.

Также мы писали, что Нова пошта отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто производит интернет-заказ или коммерческие отправления.