Кабмін призначив відповідальних за підписання угоди з США

Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Кабмін

З боку України угоду про корисні копалини підписуватимуть віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ця угода була схвалена Кабінетом міністрів днем раніше.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів.

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Підписання угоди про корисні копалини

"Схвалити проєкт Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Уповноважити першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу підписати зазначену угоду", — йдеться у документі.

Нагадаємо, 26 лютого Кабінет міністрів схвалив угоду між Україною і США про природні ресурси. Також було схвалено рішення, необхідні для підписання цієї угоди.

Раніше ми також писали, що народна депутатка Ірина Фріз повідомила, що депутати вже два дні поспіль вимагають провести засідання парламенту. Вони хочуть почути пояснень від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди про рідкісноземельні метали.