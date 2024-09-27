В Японії новий голова уряду — ексміністр оборони Сіґеру Ісіба

Ексочільник Міноборони Японії Сіґеру Ісіба. Фото: Reuters

Ексочільник Міноборони Японії Сіґеру Ісіба стане новим прем'єр-міністром після перемоги на президентських виборах правлячої Ліберально-демократичної партії в п'ятницю в другому турі голосування. Виконувати обов'язки на новій посаді Ісіба почне вже 1 жовтня.

Про це повідомило японське інформагентство Kyodo News у п'ятницю, 27 вересня.

Читайте також:

Сіґеру Ісіба — новий прем'єр-міністр Японії

67-річний Ісіба у другому турі голосування переміг ексміністра економічної безпеки 63-річну Санае Такаїті та отримав 215 із 415 голосів однопартійців проти 194 у його суперниці.

"Перед новим лідером стоїть завдання оновити партію, яка постраждала від скандалу з "брудними коштами", і відновити довіру виборців напередодні недалеких загальнонаціональних виборів", — пише видання.

Ісіба відомий як політичний експерт, добре обізнаний у питаннях оборони та регіонального відродження, популярний серед місцевих прихильників, але йому важко розширити свою підтримку серед партійних законодавців, що є однією з головних причин, чому його останні чотири президентські кампанії зазнали невдачі.

Вже 30 вересня Ісіба має обрати нових керівників фракцій ЛДП у парламенті, а 1 жовтня сформує свій кабінет після призначення прем’єр-міністром на позачерговій сесії.

Нагадаємо, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрічався з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Лідери говорили про війну в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що Сполучені Штати Америки розгорнуть ракети в Японії, які здатні долетіти до Росії. Йдеться про наземні комплекси середньої дальності Typhon.