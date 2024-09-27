В Японии новый глава правительства — эксминистр обороны Сигеру Исиба

Экс-глава Минобороны Японии Сигеру Исиба. Фото: Reuters

Экс-глава Минобороны Японии Сигеру Исиба станет новым премьер-министром после победы на президентских выборах правящей Либерально-демократической партии в пятницу во втором туре голосования. Исполнять обязанности в новой должности Исиба начнет уже 1 октября.

Об этом сообщило японское информагентство Kyodo News в пятницу, 27 сентября.

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67-летний Исиба во втором туре голосования победил экс-министра экономической безопасности 63-летнюю Санаэ Такаити и получил 215 из 415 голосов однопартийцев против 194 у его соперницы.

"Перед новым лидером стоит задача обновить партию, пострадавшую от скандала с "грязными средствами", и восстановить доверие избирателей накануне недалеких общенациональных выборов", — пишет издание.

Исиба известен как политический эксперт, хорошо осведомлен в вопросах обороны и регионального возрождения, популярен среди местных сторонников, но ему трудно расширить свою поддержку среди партийных законодателей, что является одной из главных причин, почему его последние четыре президентские кампании потерпели неудачу.

Уже 30 сентября Исиба должен избрать новых руководителей фракций ЛДП в парламенте, а 1 октября сформирует свой кабинет после назначения премьер-министром на внеочередной сессии.

Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встречался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Лидеры говорили о войне на Украине.

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