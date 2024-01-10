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Стало відомо, яку хворобу виявили в очільника Пентагону Ллойда Остіна

10 січня 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, яку хворобу виявили в очільника Пентагону Ллойда Остіна
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: flickr.com / U.S. Secretary of Defense
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У міністра оборони США Ллойда Остіна виявили рак простати. Операція проведена опісля стала причиною ускладнень, внаслідок яких його ушпиталили на Новий рік.  

Про це повідомляє NPR.

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Що сталося з очільником Пентагону Ллойдом Остіном

Зазначається, що за заявою Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, Остін лікувався від раку передміхурової залози, який виявили в грудні минулого року. Лікування призвело до ускладнень і госпіталізації очільника Пентагону на Новий рік. Про його хворобу Білий дім, зокрема й президент Джо Байден, дізнався лише в вівторок, 9 січня.

Відомо, що Остіна ушпиталили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де 22 грудня 2023 року йому зробили операцію. Наступного дня його виписали з лікарні, однак 1 січня йому стало гірше й він повернувся до шпиталю. Остін скаржився на нудоту та сильні болі в животі, стегнах та ногах. 

"Наступного дня Остіна перевели до відділення інтенсивної терапії, де у нього виявили скупчення рідини в черевній порожнині, що порушило функцію його тонкого кишківника", — заявили в лікарні.

Там додали, що наразі Остін одужує, хоча цей процес може бути тривалим. Також немає інформації щодо того, чому про стан здоров'я міністра оборони США не повідомили ні уряд, ні громадськість.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в день Нового року. Повідомлялося, що це пов'язано з ускладненням після проведення планової медичної процедури. 

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