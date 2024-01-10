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Стало известно, какую болезнь обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина

10 января 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стало известно, какую болезнь обнаружили у главы Пентагона Ллойда Остина
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: flickr.com/US Secretary of Defense
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

У министра обороны США Ллойда Остина обнаружили рак простаты. Операция проведенная спустя стала причиной осложнений, в результате которых его госпитализировали на Новый год.

Об этом сообщает NPR.

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Отмечается, что по заявлению Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, Остин лечился от рака предстательной железы, обнаруженного в декабре прошлого года. Лечение привело к осложнениям и госпитализации главы Пентагона на Новый год. О его болезни Белый дом, в том числе президент Джо Байден, узнал лишь во вторник, 9 января.

Известно, что Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где 22 декабря 2023 года ему сделали операцию. На следующий день его выписали из больницы, однако 1 января ему стало хуже и он вернулся в больницу. Остин жаловался на тошноту и сильные боли в животе, бедрах и ногах.

"На следующий день Остина перевели в отделение интенсивной терапии, где у него обнаружили скопление жидкости в брюшной полости, что нарушило функцию его тонкого кишечника", — заявили в больнице.

Там добавили, что сейчас Остин поправляется, хотя этот процесс может быть длительным. Также нет информации о том, почему о состоянии здоровья министра обороны США не сообщили ни правительство, ни общественность.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в день Нового года. Сообщалось, что это связано с усложнением после проведения плановой медицинской процедуры.

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