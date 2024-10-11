Конференція з відновлення України-2025 відбудеться у Римі — коли

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: EP

У 2025 році Конференція з питань відновлення України відбудеться в Італії у Римі. Київ не залишиться на самоті.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, пише RaiNews.

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Конференція з питань відновлення України запланована на 10–11 липня 2025 року в Римі.

Мелоні підкреслила, що Україна не залишиться на самоті, а Італія допомагатиме стільки, скільки буде потрібно.

"Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року. Це подія, про яку ми дуже піклуємося і над якою ми працювали протягом тривалого часу", — сказала прем’єрка Італії.

Зазначимо, що у вересні Зеленський вже обговорював з Мелоні відновлення України.

Також ми писали, що президент США Джо Байден та лідери 30 інших країн підписали спільну декларацію членів G7 та ЄС щодо відновлення України, підтвердивши, серед іншого, свої зобов'язання заморозити російські активи до виплати Росією репарацій. На зустрічі був присутній, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда.