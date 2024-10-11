Конференция по восстановлению Украины-2025 состоится в Риме — когда

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Фото: EP

В 2025 году Конференция по восстановлению Украины состоится в Италии в Риме. Киев не останется в одиночестве.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет RaiNews.

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Конференция по восстановлению Украины запланирована на 10-11 июля 2025 года в Риме.

Мелони подчеркнула, что Украина не останется в одиночестве, а Италия будет помогать столько, сколько потребуется.

"Взгляд в будущее мира и процветание также означает взгляд на восстановление, и я рада объявить, что конференция "Восстановление Украины" состоится в Риме 10-11 июля 2025 года. Это событие, о котором мы очень заботимся и над которым мы работали долгое время", — сказала премьер Италии.

Отметим, что в сентябре Зеленский уже обсуждал с Мелони восстановление Украины.

Также мы писали, что президент США Джо Байден и лидеры 30 других стран подписали совместную декларацию членов G7 и ЕС по восстановлению Украины, подтвердив, в частности, свои обязательства заморозить российские активы до выплаты Россией репараций. На встрече присутствовал, в частности, президент Польши Анджей Дуда.