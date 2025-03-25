Демченко заявив, що Україна не скасовує переведення годинників на літній час

Переведення годинника. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Законопроект про скасування сезонного переходу на літній і зимовий час в Україні не набув чинності. Верховна Рада його ухвалила, але президент Володимир Зеленський документ досі не підписав.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко.

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"Закон не набув чинності. Якщо коротко, коли закон приймався, це був закон Стефанчука — спікера парламенту. Коли закон підписується, він стає законом Зеленського. Тому якщо співпаде і закон набуде чинності — це буде закон Стефанчука-Зеленського", — сказав нардеп.

Відповідно це означає, що вже цієї неділі, 30 березня, українцям доведеться переводити стрілки годинника на годину вперед.

На питання про те, чи підтримував нардеп рішення про припинення переведення стрілок на літній час, Демченко відповів, що не вважає таке рішення доречним. Він обґрунтував це комфортом як мінімум для себе та додав, що з приводу цієї теми є наукові дослідження.

"Плюс я так розумію, є досить багато наукових обгрунтувань, що ця історія досить доречна і для здоров'я, і для режиму економіки, роботи підприємств. Відповідно збільшується денний час, зменшується час коли ти не можеш працювати, то напевно це більш зручно", — пояснив Сергій Демченко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чому Україна переводить годинники на літній час саме у неділю.

Також ми повідомляли, які країни переводитимуть час у 2025 році окрім України.