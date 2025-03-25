Демченко заявил, что Украина не отменяет перевод часов на летнее время

Перевод часов. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Законопроект об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время в Украине не вступил в силу. Верховная Рада его приняла, но президент Владимир Зеленский документ до сих пор не подписал.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко.

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Придется ли украинцам переводить время

"Закон не вступил в силу. Если коротко, когда закон принимался, это был закон Стефанчука — спикера парламента. Когда закон подписывается, он становится законом Зеленского. Поэтому если совпадет и закон вступит в силу — это будет закон Стефанчука-Зеленского", — сказал нардеп.

Соответственно это означает, что уже в это воскресенье, 30 марта, украинцам придется переводить стрелки часов на час вперед.

На вопрос о том, поддерживал ли нардеп решение о прекращении перевода стрелок на летнее время, Демченко ответил, что не считает такое решение уместным. Он обосновал это комфортом как минимум для себя и добавил, что по поводу этой темы есть научные исследования.

"Плюс я так понимаю, есть достаточно много научных обоснований, что эта история достаточно уместна и для здоровья, и для режима экономики, работы предприятий. Соответственно увеличивается дневное время, уменьшается время когда ты не можешь работать, то наверняка это более удобно", — пояснил Сергей Демченко.

Напомним, недавно мы писали, почему Украина переводит часы на летнее время именно в воскресенье.

Также мы сообщали, какие страны будут переводить время в 2025 году кроме Украины.