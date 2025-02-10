Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує візит до президент Росії Володимира Путіна у Москву. Це відбудеться 9 травня 2025 року до святкування "Дня перемоги".

Про це розповів посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов, пише Reuters.

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Сі Цзіньпін погодився на запрошення відвідати Москву, а також запросив президента Росії Володимира Путіна приїхати до Китаю на святкування 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни.

"Зі свого боку, Сі Цзіньпін запросив Володимира Володимировича Путіна до Китаю на урочистості, які плануються на початку вересня", — розповів російський дипломат Моргулов.

Зазначимо, що офіційно Пекін поки що не підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Москви.

Нагадаємо, що Росія також зміцнює свої партнерські відносини із Північною Кореєю. Так, Кремль прагне компенсувати дефіцит ресурсів та занепад економіки.

При цьому російська влада продовжує створювати ілюзію економічної стабільності в Росії, незважаючи на масштабний занепад через санкції.