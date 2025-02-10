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Стало известно, поедет ли Си Цзиньпин на День Победы к Путину

10 февраля 2025 10:55
Анастасия Писаненко - редактор
Си Цзиньпин посетит Москву - что известно
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: росСМИ
Анастасия Писаненко - редактор

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует визит к президенту России Владимиру Путину в Москву. Это произойдет 9 мая 2025 года к празднованию "Дня победы".

Об этом рассказал посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, пишет Reuters.

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Си Цзиньпин согласился на приглашение посетить Москву, а также пригласил президента России Владимира Путина приехать в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

"Со своей стороны, Си Цзиньпин пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября", — рассказал российский дипломат Моргулов.

Отметим, что официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву.

Напомним, что Россия также укрепляет свои партнерские отношения с Северной Кореей. Так, Кремль стремится компенсировать дефицит ресурсов и упадок экономики.

При этом российские власти продолжают создавать иллюзию экономической стабильности в России, несмотря на масштабный упадок из-за санкций.

Китай владимир путин Москва Си Цзиньпинь Россия
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