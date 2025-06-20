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Стало відомо, чи купуватиме Україна в Болгарії реактори для АЕС

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Дата публікації: 20 червня 2025 13:50
Україна не відмовилась від купівлі в Болгарії реакторів для ХАЕС
Хмельницька АЕС з висоти пташиного польоту. Фото: "Суспільне"
Ключові моменти Чи відмовилась Україні від купівлі в Болгарії реакторів

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що питання щодо купівлі в Болгарії реакторів для Хмельницької АЕС відкрите. За його словами, Україна не отримала від Болгарії офіційної відмови від продажу реакторів.

Про це очільник Міненерго сказав під час засідання Верховної Ради у п'ятницю, 20 червня, інформує "Економічна правда".

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За словами міністра, питання закупівлі реакторів для Хмельницької атомної електростанції у Болгарії залишається відкритим і остаточного рішення ще не прийнято.   

Глава Міненерго зауважив, що питання щодо придбання реакторів призупинилося через політичні процеси всередині Болгарії, але в міністерстві розмірковують, як розблокувати проєкт.

Галущенко пояснив, що насправді питання не закрите, і немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Він зазначив, що зараз інтенсифікувався процес перемовин.

"Ми не отримали від Болгарії офіційного повідомлення про припинення переговорів. Навпаки, перемовини набули нового імпульсу. На жаль, внутрішньополітична ситуація в Болгарії спричинила певне уповільнення проєкту. Проте ми маємо чіткі плани для його просування", — пояснив очільник Міненерго.

За словами міністра, очікується, що на липневій конференції в Римі МАГАТЕ ухвалить відповідне рішення і відіграє ключову роль у цьому процесі.

Водночас Галущенко зауважив, що незавершення будівництва блоків №3-4 Хмельницької АЕС може стати катастрофою для України. Альтернативою болгарським реакторам є обладнання з інших країн, але це призведе до затримки на 3-4 роки.

Нещодавно стало відомо, скільки потрібно років, щоб відновити Запорізьку атомну електростанцію після деокупації.

Раніше повідомлялося, що Україна була на межі другого вибуху на Чорнобильській атомній електростанції.

АЕС Болгарія енергосистема війна в Україні Хмельницька АЕС
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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