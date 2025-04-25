Україна була за пів кроку від другого вибуху на ЧАЕС — ексміністр

Чорнобильська АЕС. Фото: "Слово і Діло"

Другий міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко сказав, що Україна була на межі другого вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. За його словами, вдруге це могло статися у 1991 році.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 25 квітня.

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Як розповів Костенко, у 1991 році Україна стояла за пів кроку від другого Чорнобильського вибуху. За його словами, тоді відбулось займання в залі другого енергоблока і пожежа в шахтах керування реактором.

"У 1991 році у жовтні ми були за хвилину максимум, а то й за 30 секунд до нового Чорнобильського вибуху, коли загорівся турбінний зал другого енергоблока і загорілися шахти управління реакторною установкою. Про це ніхто в українській пресі не говорить", — заявив ексміністр.

Відтак, за його словами, це могло спричинити гіршу катастрофу за вибух 1986 року. У той самий час російська сторона тиснула на Україну і через своїх фахівців переконувала не зупиняти ЧАЕС.

Крім того, навіть саркофаг, під яким і досі зберігається більш ніж 200 тонн ядерного палива, міг і може спричинити ланцюгову реакцію та тепловий вибух, бо в його надрах утворюється вибухонебезпечний америцій.

"Тобто Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом) продовжував наполягати на подальшій експлуатації цього вибухонебезпечного об'єкта. І з погляду саркофага, і з погляду експлуатації інших реакторів. І це якраз є приклад того, як Росія підпільно керувала нашими так званими посадовцями", — пояснив Костенко.

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо питань Чорнобиля.

Крім того, нещодавно у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію — її потужність 0,8 мегавата.