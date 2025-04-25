Україна була за пів кроку від другого вибуху на ЧАЕС — ексміністр

Ексміністр розповів про загрозу другого вибуху на ЧАЕС
Другий міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко сказав, що Україна була на межі другого вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. За його словами, вдруге це могло статися у 1991 році.
Про це він сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 25 квітня.
Політик про загрозу другого вибуху на Чорнобильській АЕС
Як розповів Костенко, у 1991 році Україна стояла за пів кроку від другого Чорнобильського вибуху. За його словами, тоді відбулось займання в залі другого енергоблока і пожежа в шахтах керування реактором.
"У 1991 році у жовтні ми були за хвилину максимум, а то й за 30 секунд до нового Чорнобильського вибуху, коли загорівся турбінний зал другого енергоблока і загорілися шахти управління реакторною установкою. Про це ніхто в українській пресі не говорить", — заявив ексміністр.
Відтак, за його словами, це могло спричинити гіршу катастрофу за вибух 1986 року. У той самий час російська сторона тиснула на Україну і через своїх фахівців переконувала не зупиняти ЧАЕС.
Крім того, навіть саркофаг, під яким і досі зберігається більш ніж 200 тонн ядерного палива, міг і може спричинити ланцюгову реакцію та тепловий вибух, бо в його надрах утворюється вибухонебезпечний америцій.
"Тобто Державний комітет України по використанню ядерної енергії (Держкоматом) продовжував наполягати на подальшій експлуатації цього вибухонебезпечного об'єкта. І з погляду саркофага, і з погляду експлуатації інших реакторів. І це якраз є приклад того, як Росія підпільно керувала нашими так званими посадовцями", — пояснив Костенко.
Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо питань Чорнобиля.
Крім того, нещодавно у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію — її потужність 0,8 мегавата.
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