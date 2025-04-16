У Верховній Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — деталі

У Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — які її обов’язки
У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо питань Чорнобиля. Серед її обов’язків — перевірка законності проживання на забруднених територіях.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у середу, 16 квітня, у Telegram.
У ВР створили ТСК щодо Чорнобиля — чим займатиметься
Як розповів депутат, у Верховній Раді вирішили створити Тимчасову слідчу комісію, яка займатиметься питаннями щодо Чорнобиля.
За цю ініціативу проголосували — 245 нардепів.
За словами Гончаренка, Тимчасова слідча комісія з питань Чорнобиля займатиметься:
- посиленням соцзахисту постраждалих від аварії на ЧАЕС;
- аналізом чинного законодавства та програм підтримки;
- перевіркою законності проживання на забруднених територіях;
- оновленням зонування радіоактивно забруднених територій;
- боротьбою з незаконним використанням небезпечних земель, зокрема для сільського господарства.
Як зазначив нардеп, ця Тимчасова слідча комісія працюватиме 6 місяців.
Нагадаємо, що цьогоріч у Чорнобилі традиційні масові заходи, присвячені Великодню та поминальним дням, не відбудуться — в'їзд до території зони відчуження заборонений.
Зазначимо, що нещодавно у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію — її потужність 0,8 мегавата.
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