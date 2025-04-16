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У Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — які її обов’язки

16 квітня 2025 16:28
Євтушенко Аліна - редактор
У Верховній Раді створили ТСК з питань Чорнобиля — деталі
Засідання Верховної Ради України. Фото: Вечірній Київ
Євтушенко Аліна - редактор

У Верховній Раді України створили Тимчасову слідчу комісію щодо питань Чорнобиля. Серед її обов’язків — перевірка законності проживання на забруднених територіях.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у середу, 16 квітня, у Telegram. 

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Як розповів депутат, у Верховній Раді вирішили створити Тимчасову слідчу комісію, яка займатиметься питаннями щодо Чорнобиля. 

За цю ініціативу проголосували — 245 нардепів. 

За словами Гончаренка, Тимчасова слідча комісія з питань Чорнобиля займатиметься:

  • посиленням соцзахисту постраждалих від аварії на ЧАЕС; 
  • аналізом чинного законодавства та програм підтримки; 
  • перевіркою законності проживання на забруднених територіях; 
  • оновленням зонування радіоактивно забруднених територій; 
  • боротьбою з незаконним використанням небезпечних земель, зокрема для сільського господарства. 

Як зазначив нардеп, ця Тимчасова слідча комісія працюватиме 6 місяців.

Чорнобиль ТСК
Скриншот повідомлення нардепа/Telegram

Нагадаємо, що цьогоріч у Чорнобилі традиційні масові заходи, присвячені Великодню та поминальним дням, не відбудуться — в'їзд до території зони відчуження заборонений.

Зазначимо, що нещодавно у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію — її потужність 0,8 мегавата.

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