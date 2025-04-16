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В Раде создали ВСК по вопросам Чернобыля — каковы ее обязанности

16 апреля 2025 16:28
Евтушенко Алина - редактор
В Верховной Раде создали ВСК по вопросам Чернобыля - детали
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Вечерний Киев
Евтушенко Алина - редактор

В Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля. Среди ее обязанностей — проверка законности проживания на загрязненных территориях.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 16 апреля, в Telegram.

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Как рассказал депутат, в Верховной Раде решили создать Временную следственную комиссию, которая будет заниматься вопросами по Чернобылю.

За эту инициативу проголосовали — 245 нардепов.

По словам Гончаренко, Временная следственная комиссия по вопросам Чернобыля будет заниматься:

  • усилением соцзащиты пострадавших от аварии на ЧАЭС;
  • анализом действующего законодательства и программ поддержки;
  • проверкой законности проживания на загрязненных территориях;
  • обновлением зонирования радиоактивно загрязненных территорий;
  • борьбой с незаконным использованием опасных земель, в частности для сельского хозяйства.

Как отметил нардеп, эта Временная следственная комиссия будет работать 6 месяцев.

Чорнобиль ТСК
Скриншот сообщения нардепа/Telegram

Напомним, что в этом году в Чернобыле традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням, не состоятся — въезд на территорию зоны отчуждения запрещен.

Отметим, что недавно в Чернобыле открыли солнечную электростанцию — ее мощность 0,8 мегаватта.

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