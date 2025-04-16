В Верховной Раде создали ВСК по вопросам Чернобыля - детали

В Раде создали ВСК по вопросам Чернобыля — каковы ее обязанности
В Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля. Среди ее обязанностей — проверка законности проживания на загрязненных территориях.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 16 апреля, в Telegram.
В ВР создали ВСК по Чернобылю — чем будет заниматься
Как рассказал депутат, в Верховной Раде решили создать Временную следственную комиссию, которая будет заниматься вопросами по Чернобылю.
За эту инициативу проголосовали — 245 нардепов.
По словам Гончаренко, Временная следственная комиссия по вопросам Чернобыля будет заниматься:
- усилением соцзащиты пострадавших от аварии на ЧАЭС;
- анализом действующего законодательства и программ поддержки;
- проверкой законности проживания на загрязненных территориях;
- обновлением зонирования радиоактивно загрязненных территорий;
- борьбой с незаконным использованием опасных земель, в частности для сельского хозяйства.
Как отметил нардеп, эта Временная следственная комиссия будет работать 6 месяцев.
Напомним, что в этом году в Чернобыле традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням, не состоятся — въезд на территорию зоны отчуждения запрещен.
Отметим, что недавно в Чернобыле открыли солнечную электростанцию — ее мощность 0,8 мегаватта.
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