В Верховной Раде создали ВСК по вопросам Чернобыля - детали

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Вечерний Киев

В Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля. Среди ее обязанностей — проверка законности проживания на загрязненных территориях.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 16 апреля, в Telegram.

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Как рассказал депутат, в Верховной Раде решили создать Временную следственную комиссию, которая будет заниматься вопросами по Чернобылю.

За эту инициативу проголосовали — 245 нардепов.

По словам Гончаренко, Временная следственная комиссия по вопросам Чернобыля будет заниматься:

усилением соцзащиты пострадавших от аварии на ЧАЭС;

анализом действующего законодательства и программ поддержки;

проверкой законности проживания на загрязненных территориях;

обновлением зонирования радиоактивно загрязненных территорий;

борьбой с незаконным использованием опасных земель, в частности для сельского хозяйства.

Как отметил нардеп, эта Временная следственная комиссия будет работать 6 месяцев.

Скриншот сообщения нардепа/Telegram

Напомним, что в этом году в Чернобыле традиционные массовые мероприятия, посвященные Пасхе и поминальным дням, не состоятся — въезд на территорию зоны отчуждения запрещен.

Отметим, что недавно в Чернобыле открыли солнечную электростанцию — ее мощность 0,8 мегаватта.