Украина была в полушаге от второго взрыва на ЧАЭС — эксминистр

Чернобыльская АЭС. Фото: "Слово и Дело"

Второй министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко сказал, что Украина была на грани второго взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. По его словам, второй раз это могло произойти в 1991 году.

Об этом он сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 25 апреля.

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Как рассказал Костенко, в 1991 году Украина стояла в полушаге от второго Чернобыльского взрыва. По его словам, тогда произошло возгорание в зале второго энергоблока и пожар в шахтах управления реактором.

"В 1991 году в октябре мы были за минуту максимум, а то и за 30 секунд до нового Чернобыльского взрыва, когда загорелся турбинный зал второго энергоблока и загорелись шахты управления реакторной установкой. Об этом никто в украинской прессе не говорит", — заявил экс-министр.

Следовательно, по его словам, это могло повлечь худшую катастрофу, чем взрыв 1986 года. В то же время российская сторона давила на Украину и через своих специалистов убеждала не останавливать ЧАЭС.

Кроме того, даже саркофаг, под которым до сих пор хранится более 200 тонн ядерного топлива, мог и может вызвать цепную реакцию и тепловой взрыв, потому что в его недрах образуется взрывоопасный америций.

"То есть Государственный комитет Украины по использованию ядерной энергии (Госкомат) продолжал настаивать на дальнейшей эксплуатации этого взрывоопасного объекта. И с точки зрения саркофага, и с точки зрения эксплуатации других реакторов. И это как раз пример того, как Россия подпольно руководила нашими так называемыми чиновниками", — объяснил Костенко.

Напомним, что недавно в Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля.

Кроме того, недавно в Чернобыле открыли солнечную электростанцию — ее мощность 0,8 мегаватта.