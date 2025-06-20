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Стало известно, будет ли Украина покупать у Болгарии реакторы

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Дата публикации 20 июня 2025 13:50
Украина не отказалась от покупки у Болгарии реакторов для ХАЭС
Хмельницкая АЭС с высоты птичьего полета. Фото: "Суспільне"
Ключові моменти Отказалась ли Украина от покупки у Болгарии реакторов

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вопрос о покупке у Болгарии реакторов для Хмельницкой АЭС открыт. По его словам, Украина не получила от Болгарии официального отказа от продажи реакторов.

Об этом глава Минэнерго сказал во время заседания Верховной Рады в пятницу, 20 июня, информирует "Экономическая правда".

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Отказалась ли Украина от покупки у Болгарии реакторов

По словам министра, вопрос закупки реакторов для Хмельницкой атомной электростанции в Болгарии остается открытым и окончательное решение еще не принято.

Глава Минэнерго отметил, что вопрос о приобретении реакторов приостановился из-за политических процессов внутри Болгарии, но в министерстве размышляют, как разблокировать проект.

Галущенко пояснил, что на самом деле вопрос не закрыт, и нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры. Он отметил, что сейчас интенсифицировался процесс переговоров.

"Мы не получили от Болгарии официального уведомления о прекращении переговоров. Наоборот, переговоры приобрели новый импульс. К сожалению, внутриполитическая ситуация в Болгарии вызвала определенное замедление проекта. Однако мы имеем четкие планы для его продвижения", — объяснил глава Минэнерго.

По словам министра, ожидается, что на июльской конференции в Риме МАГАТЭ примет соответствующее решение и играет ключевую роль в этом процессе.

В то же время Галущенко отметил, что незавершение строительства блоков №3-4 Хмельницкой АЭС может стать катастрофой для Украины. Альтернативой болгарским реакторам является оборудование из других стран, но это приведет к задержке на 3-4 года.

Недавно стало известно, сколько нужно лет, чтобы восстановить Запорожскую атомную электростанцию после деоккупации.

Ранее сообщалось, что Украина была на грани второго взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

АЭС Болгария энергосистема война в Украине Хмельницкая АЭС
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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