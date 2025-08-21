S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на PlayStation 5 — які бонуси передзамовлень

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: MediaSapiens

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" вийде на PlayStation 5 вже 20 листопада 2025 року. Українська студія GSC Game World обіцяє максимальне використання всіх технологій консолі та підготувала бонуси для гравців, які оформлять передзамовлення.

Про це повідомляє українська студія GSC Game World.

Реліз і бонуси для гравців

Розробники зазначили, що гра отримає повну підтримку функцій PS5: Adaptive Triggers, Haptic Feedback, інтерактивний тачпад, підсвітку, Tempest 3D Audio та систему трофеїв. Разом із анонсом студія презентувала новий трейлер, де продемонструвала деталізовану графіку та покращену взаємодію зі світом Зони.

"Ми прагнули зробити так, щоб власники PlayStation 5 отримали унікальний досвід, максимально занурившись у атмосферу "Серця Чорнобиля", — заявили в GSC Game World.

Передзамовлення вже доступне у цифровому форматі й передбачає ексклюзивні предмети для виживання та дослідження. Серед них — гвинтівка Veteran та контент "Багаття". Для тих, хто обирає фізичні видання, буде доступна стандартна версія гри.

"Ми підготували бонуси, які оцінять як нові гравці, так і давні прихильники серії. Вони допоможуть ще глибше зануритися у світ гри", — додали розробники.

Окрім цього, на початку 2026 року очікується вихід спеціального набору Habar Pack. Він міститиме всі культові предмети з Ultimate Edition, створюючи колекційне видання для фанатів франшизи. Розробники наголосили, що це стане особливою подією для геймерів, які хочуть отримати повний досвід від гри.

Нагадаємо, що гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World офіційно анонсували для виходу на консолях PlayStation 5 та PS5 Pro.

Раніше ми також інформували, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl одразу після релізу здобула світове визнання та високий інтерес геймерів. Лише за перші 36 годин після запуску було продано понад один мільйон копій гри.