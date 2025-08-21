S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на PlayStation 5 - какие бонусы предзаказов

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: MediaSapiens

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" выйдет на PlayStation 5 уже 20 ноября 2025 года. Украинская студия GSC Game World обещает максимальное использование всех технологий консоли и подготовила бонусы для игроков, которые оформят предзаказ.

Об этом сообщает украинская студия GSC Game World.

Релиз и бонусы для игроков

Разработчики отметили, что игра получит полную поддержку функций PS5: Adaptive Triggers, Haptic Feedback, интерактивный тачпад, подсветку, Tempest 3D Audio и систему трофеев. Вместе с анонсом студия представила новый трейлер, где продемонстрировала детализированную графику и улучшенное взаимодействие с миром Зоны.

"Мы стремились сделать так, чтобы владельцы PlayStation 5 получили уникальный опыт, максимально погрузившись в атмосферу "Сердца Чернобыля", — заявили в GSC Game World.

Предзаказ уже доступен в цифровом формате и предусматривает эксклюзивные предметы для выживания и исследования. Среди них — винтовка Veteran и контент "Костер". Для тех, кто выбирает физические издания, будет доступна стандартная версия игры.

"Мы подготовили бонусы, которые оценят как новые игроки, так и давние поклонники серии. Они помогут еще глубже погрузиться в мир игры", — добавили разработчики.

Кроме этого, в начале 2026 года ожидается выход специального набора Habar Pack. Он будет содержать все культовые предметы из Ultimate Edition, создавая коллекционное издание для фанатов франшизы. Разработчики отметили, что это станет особым событием для геймеров, которые хотят получить полный опыт от игры.

Напомним, что игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World официально анонсировали для выхода на консолях PlayStation 5 и PS5 Pro.

Ранее мы также информировали, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сразу после релиза получила мировое признание и высокий интерес геймеров. Только за первые 36 часов после запуска было продано более одного миллиона копий игры.