ССО звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 окупантів: відео

Бійці ССО. Фото: ССО

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Сили спеціальних операцій України провели операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. Російські військові тривалий час намагалися захопити населений пункт, поступово просуваючись малими групами та займаючи позиції.

Про це повідомляє ССО, передає Новини.LIVE.

Як ССО проводили операцію зі звільнення Андріївки-Клевцового

Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове. Українські спецпризначенці діяли поетапно, поєднуючи розвідку, наземне просування та вплив на позиції противника.

Під час наземної фази операції бійці ССО просувалися територією населеного пункту та поступово витісняли російських військових із займаних позицій. Спецпризначенці зачищали ділянки, перевіряли територію та закріплювалися на звільнених позиціях, відновлюючи контроль України над населеним пунктом.

Російські військові, які опинилися в оточенні та втратили можливість продовжувати організований опір, почали здаватися українським військовим. У результаті операції 30 військовослужбовців РФ потрапили в полон.

Водночас частина окупантів продовжила чинити опір українським спецпризначенцям. За інформацією ССО, цих російських військових було знищено під час бойових дій. Після завершення операції Андріївка-Клевцове перейшла під контроль України. Українські військові продовжили закріплення на звільнених позиціях та контроль над територією населеного пункту.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули контроль над 26 населеними пунктами. Президент Володимир Зеленський зазначив, що за цей період російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 7 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили цілі в Криму, на Херсонщині та Запоріжжі, зокрема об’єкти, пов’язані з безпілотниками, логістикою та військовою інфраструктурою.