США збільшать виробництво ракет Patriot і THAAD на тлі скорочення запасів

Голова Білого дому Дональд Трамп. Фото: Reuters

Максим Яворницький Редактор, спортивна редакція

Сполучені Штати розширюють виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD на тлі скорочення власних запасів озброєння. Пентагон уклав контракт вартістю понад 3 млрд доларів з компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman на випуск ключових компонентів для цих комплексів. Рішення ухвалено після активного використання ракет під час війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході.

Нова програма має значно збільшити виробничі потужності американської оборонної промисловості, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Пентагон розраховує прискорити випуск ракет

Згідно з умовами угоди, виробництво ракет Patriot планують збільшити втричі, а випуск компонентів для комплексів THAAD — у чотири рази. Контракт передбачає створення другого джерела виробництва твердопаливних двигунів PAC-3, а також розширення випуску інших критично важливих елементів. Нова угода стала продовженням раніше укладених багаторічних контрактів Пентагону з американськими оборонними компаніями.

За оцінками американських аналітиків, запаси ракет Patriot і THAAD помітно скоротилися після їхнього застосування в різних військових операціях останніх років. При цьому Україна продовжує потребувати додаткових ракет Patriot, які залишаються одним із небагатьох засобів захисту від балістичних ракет. Паралельно США також збільшують виробництво інших високоточних озброєнь, зокрема крилатих ракет Tomahawk.

У Пентагоні заявили, що нова угода дозволить значно прискорити випуск компонентів для систем протиповітряної та протиракетної оборони. В американському оборонному відомстві розраховують, що розширення виробничих потужностей допоможе відновити запаси озброєння та забезпечити виконання зобов’язань перед союзниками.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували заяву Дональда Трампа про те, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Білий дім вирішив виявляти крайню обережність при передачі передових військових технологій іншим країнам.