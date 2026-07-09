США завдали ударів по Ірану: Тегеран відповів

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

На півдні Ірану пролунала серія потужних вибухів у кількох стратегічно важливих точках та містах. Місцеві джерела повідомили, що під атакою опинилися військові об'єкти. Працювала ППО. Інформацію щодо масштабу руйнувань і кількості постраждалих уточнюють.

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) повідомляє Новини.LIVE.

Де зафіксували вибухи

Найбільше ударів припало на місто Бандар-Аббас. Там місцеві жителі нарахували щонайменше вісім вибухів і чули звуки роботи ППО. Також три вибухи пролунали в Конараку, а ще один — у Чабахарі. Уламки влучили в будівлю місцевої лікарні.

Окрім цього, про гучні вибухи заявили жителі міста Сірік — сталося щонайменше три влучання. Ще два вибухи чули на острові Абу-Муса, а кілька вибухів пролунало в районі міста Джаск.

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