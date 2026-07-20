США завдають нових ударів по Ірану

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Американські війська дев'яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану. Увечері в неділю, 19 липня, атака почалася о 19:00 за східним часом. США прагнуть послаблення військових можливостей Тегерана.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану

Американці хочуть, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці, які ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари (США по Ірану, — Ред.) продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.