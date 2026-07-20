США завдають нових ударів по Ірану
20 липня 2026 02:50
Термінова новина
Американські війська дев'яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану. Увечері в неділю, 19 липня, атака почалася о 19:00 за східним часом. США прагнуть послаблення військових можливостей Тегерана.
Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.
Мета ударів США по Ірану
Американці хочуть, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці, які ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.
"Ці удари (США по Ірану, — Ред.) продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.
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