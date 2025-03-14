США продовжать відправляти Україні далекобійні бомби GLSDB

Високоточна бомба. Фото: Reuters

США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB. Ба більше, вони були модернізовані для більш ефективної роботи з російськими РЕБами.

Про це повідомляє Reuters.

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Джерела розповіли щоб останні, тижні було проведено 19 випробувальних пусків GLSDB для оцінки ефективності модернізацій. Частина доопрацювань включала зміцнення зв'язків всередині зброї для підвищення її стійкості.

Повторна поява GLSDB на полі бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки запаси вже перебувають у Європі. За словами одного з джерел, востаннє ЗСУ застосовували цю зброю кілька місяців тому. Також агентство пише, що боєприпаси прибудуть на фронті повідомлень про те, що в України вичерпався запас далекобійних ракет ATACMS.

У травні минулого року, як сказали Reuters три людини, російські засоби радіолокаційної боротьби заважали багатьом відносно новим далекобійним бомбам GLSDB.

Далі агентство пише, що протягом останнього року Україна прагнула отримати зброю з більшою дальністю, ніж 69 км, у наданих США ракет GMLRS, щоб атакувати і порушувати російські лінії постачання і пункти зосередження військ.

У відповідь на цей запит компанія Boeing запропонувала Пентагону нову зброю з дальністю в 100 миль (161 км) — GLSDB. Ця плануюча бомба оснащена невеликими крилами, що збільшують її дальність, і складається з малогабаритної керованої авіаційної бомби GBU-39 (SDB) і двигуна ракети M26, які широко використовуються в арсеналі США і відносно недорогі.

Нагадаємо, днями видання Associated Press повідомило, що в України більше немає в запасі далекобійних ракет ATACMS. За словами американського чиновника, США передали нашій країні менш ніж 40 таких ракет.

Також ми писали, що вчора президент США Дональд Трамп заявив, що має важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна. Але водночас, він не поспішає їх використовувати. Його слова були сказані в контексті того, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я, і вчора цю ідею підтримав Путін, але з низкою застережень.