Высокоточная бомба. Фото: Reuters

США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB. Более того, они были модернизированы для более эффективной работы с российскими РЭБами.

Об этом сообщает Reuters.

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Источники рассказали чтобы последние, недели было проведено 19 испытательных пусков GLSDB для оценки эффективности модернизаций. Часть доработок включала укрепление связей внутри оружия для повышения его устойчивости.

Повторное появление GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, так как запасы уже находятся в Европе. По словам одного из источников, последний раз ВСУ применяли это оружие несколько месяцев назад. Также агентство пишет, что боеприпасы прибудут на фронте сообщений о том, что у Украины исчерпался запас дальнобойных ракет ATACMS.

В мае прошлого года, как сказали Reuters три человека, российские средства радиолокационной борьбы мешали многим относительно новым дальнобойным бомбам GLSDB.

Далее агентство пишет, что в течение последнего года Украина стремилась получить оружие с большей дальностью, чем 69 км у предоставленных США ракет GMLRS, чтобы атаковать и нарушать российские линии снабжения и пункты сосредоточения войск.

В ответ на этот запрос компания Boeing предложила Пентагону новое оружие с дальностью в 100 миль (161 км) — GLSDB. Эта планирующая бомба оснащена небольшими крыльями, увеличивающими ее дальность, и состоит из малогабаритной управляемой авиационной бомбы GBU-39 (SDB) и двигателя ракеты M26, которые широко используются в арсенале США и относительно недороги.

Напомним, на днях издание Associated Press сообщило, что у Украины больше нет в запасе дальнобойных ракет ATACMS. По словам американского чиновника, США передали нашей стране менее чем 40 таких ракет.

Также мы писали, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на президента РФ Владимира Путина. Но в то же время, он не спешит из использовать. Его слова были сказаны в контексте того, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие, и вчера эту идею поддержал Путин, но с рядом оговорок.