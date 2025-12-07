Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США та світ не підуть на визнання Криму російським — Чубаров

США та світ не підуть на визнання Криму російським — Чубаров

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 16:18
Чубаров вважає, що США та світ не визнають Крим російським
Рефат Чубаров. Фото ілюстративне: Чубаров/Facebook

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, шо Сполучені Штати та міжнародна спільнота ніколи визнають тимчасово окупований Крим російським. Ніхто не підтримає спроби порушити встановлений після Другої світової війни порядок.

Про це Чубаров сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Крим — це Україна

Рефат Чубаров заявив що можуть бути окремі заяви щодо юридичного визнання Криму під владою РФ, але головне – це позиція держав. Цілком очевидно, що Росія вимагає, зокрема від США, визнати цю територію російською. Але Сполучені Штати на це не зможуть піти в плані юридичного визнання. 

"Конгрес, Сенат та парламенти більшості країн, включно з європейськими, ... не підтримають спроби порушити встановлений після Другої світової війни порядок... Ми з партнерами об’єднані, і я вірю, що ця війна завершиться тектонічними зсувами і ми більше не побачимо Росію в її нині існуючих кордонах", — вважає Чубаров.

Багато парламентів країн, які не дуже тепло до нас відносяться. Але мало в світі країн, які будуть підтримувати способи такої руйнації того порядку, який зараз встановився після Другої світової війни. 

"А те, що стосується оцих перемовин — ну, мені іноді хотілося б залізти в черепи цих ворогів, які на цих переговорах сидять: про що вони думають, коли вони вимагають Крим як російську територію?", — додав Чубаров.

Він вірить, що ми, можливо, позбавимося постійної загрози, яка з боку нашого північного сусіда виникала щодо України у всі часи. 

Нагадаємо, що  Рефат Чубаров наголосив: мета Кремля — зламати світовий порядок. Тому РФ висуває вимоги, які є абсолютно неприйнятними.

Раніше ми також інформували, що Чубаров повідомив: після вибуху біля опори Керченського мосту РФ почала готуватися до атаки українського десанту.

США Крим Росія Чубаров мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації