Чубаров вважає, що США та світ не визнають Крим російським

Рефат Чубаров. Фото ілюстративне: Чубаров/Facebook

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, шо Сполучені Штати та міжнародна спільнота ніколи визнають тимчасово окупований Крим російським. Ніхто не підтримає спроби порушити встановлений після Другої світової війни порядок.

Про це Чубаров сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Крим — це Україна

Рефат Чубаров заявив що можуть бути окремі заяви щодо юридичного визнання Криму під владою РФ, але головне – це позиція держав. Цілком очевидно, що Росія вимагає, зокрема від США, визнати цю територію російською. Але Сполучені Штати на це не зможуть піти в плані юридичного визнання.

"Конгрес, Сенат та парламенти більшості країн, включно з європейськими, ... не підтримають спроби порушити встановлений після Другої світової війни порядок... Ми з партнерами об’єднані, і я вірю, що ця війна завершиться тектонічними зсувами і ми більше не побачимо Росію в її нині існуючих кордонах", — вважає Чубаров.

Багато парламентів країн, які не дуже тепло до нас відносяться. Але мало в світі країн, які будуть підтримувати способи такої руйнації того порядку, який зараз встановився після Другої світової війни.

"А те, що стосується оцих перемовин — ну, мені іноді хотілося б залізти в черепи цих ворогів, які на цих переговорах сидять: про що вони думають, коли вони вимагають Крим як російську територію?", — додав Чубаров.

Він вірить, що ми, можливо, позбавимося постійної загрози, яка з боку нашого північного сусіда виникала щодо України у всі часи.

Нагадаємо, що Рефат Чубаров наголосив: мета Кремля — зламати світовий порядок. Тому РФ висуває вимоги, які є абсолютно неприйнятними.

Раніше ми також інформували, що Чубаров повідомив: після вибуху біля опори Керченського мосту РФ почала готуватися до атаки українського десанту.