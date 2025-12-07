Видео
США и мир не пойдут на признание Крыма российским — Чубаров

США и мир не пойдут на признание Крыма российским — Чубаров

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 16:18
Чубаров считает, что США и мир не признают Крым российским
Рефат Чубаров. Фото иллюстративное: Чубаров/Facebook

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Соединенные Штаты и международное сообщество никогда не признают временно оккупированный Крым российским. Никто не поддержит попытки нарушить установленный после Второй мировой войны порядок.

Об этом Чубаров сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Крым — это Украина

Рефат Чубаров заявил, что могут быть отдельные заявления о юридическом признании Крыма под властью РФ, но главное — это позиция государств. Совершенно очевидно, что Россия требует, в частности от США, признать эту территорию российской. Но Соединенные Штаты на это не смогут пойти в плане юридического признания.

"Конгресс, Сенат и парламенты большинства стран, включая европейские, ... не поддержат попытки нарушить установленный после Второй мировой войны порядок... Мы с партнерами объединены, и я верю, что эта война завершится тектоническими сдвигами и мы больше не увидим Россию в ее ныне существующих границах", — считает Чубаров.

Много парламентов стран, которые не очень тепло к нам относятся. Но мало в мире стран, которые будут поддерживать способы такого разрушения того порядка, который сейчас установился после Второй мировой войны.

"А то, что касается этих переговоров — ну, мне иногда хотелось бы залезть в черепа этих врагов, которые на этих переговорах сидят: о чем они думают, когда они требуют Крым как российскую территорию?", — добавил Чубаров.

Он верит, что мы, возможно, избавимся от постоянной угрозы, которая со стороны нашего северного соседа возникала в отношении Украины во все времена.

Напомним, что Рефат Чубаров отметил: цель Кремля — сломать мировой порядок. Поэтому РФ выдвигает требования, которые являются абсолютно неприемлемыми.

Ранее мы также информировали, что Чубаров сообщил: после взрыва у опоры Керченского моста РФ начала готовиться к атаке украинского десанта.

США Крым Россия Чубаров мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
