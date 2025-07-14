Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США та НАТО досягли згоди про надання зброї Україні — що відомо

США та НАТО досягли згоди про надання зброї Україні — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:27
США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний блок (НАТО) досягли домовленості про постачання зброї Україні. Кошти на це витрачатимуть європейські країни.

Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час виступу у понеділок, 14 липня.

Реклама
Читайте також:

Надання зброї Україні — що вирішили США та НАТО

Отже, США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні. За словами Дональда Трампа, витрати ляжуть на європейські країни. Натомість Америка забезпечить виробництво.

Крім того, очільник Білого дому сказав, що "дуже незадоволений" Росією. Трамп додав, що США запровадять вторинні мита, якщо протягом 50 днів мирної угоди між РФ та Україною не буде.

Раніше ми інформували, що Трамп планує оголосити в понеділок, 14 липня, новий план військової підтримки України.

Також Президент США Дональд Трамп заявляв нещодавно, що надішле Україні Patriot.

США НАТО зброя військова допомога війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації