Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний блок (НАТО) досягли домовленості про постачання зброї Україні. Кошти на це витрачатимуть європейські країни.

Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час виступу у понеділок, 14 липня.

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Отже, США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні. За словами Дональда Трампа, витрати ляжуть на європейські країни. Натомість Америка забезпечить виробництво.

Крім того, очільник Білого дому сказав, що "дуже незадоволений" Росією. Трамп додав, що США запровадять вторинні мита, якщо протягом 50 днів мирної угоди між РФ та Україною не буде.

Раніше ми інформували, що Трамп планує оголосити в понеділок, 14 липня, новий план військової підтримки України.

Також Президент США Дональд Трамп заявляв нещодавно, що надішле Україні Patriot.