Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический блок (НАТО) достигли договоренности о поставках оружия Украине. Средства на это будут тратить европейские страны.

Об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время выступления в понедельник, 14 июля.

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Итак, США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. По словам Дональда Трампа, расходы лягут на европейские страны. Взамен Америка обеспечит производство.

Кроме того, глава Белого дома сказал, что "очень недоволен" Россией. Трамп добавил, что США введут вторичные пошлины, если в течение 50 дней мирного соглашения между РФ и Украиной не будет.

Ранее мы информировали, что Трамп планирует объявить в понедельник, 14 июля, новый план военной поддержки Украины.

Также Президент США Дональд Трамп заявлял недавно, что пришлет Украине Patriot.