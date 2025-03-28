Світова організація торгівлі залишилась без внесків США через політику Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати призупинили внески до Світової організації торгівлі й тепер знаходяться в списку боржників. Експерти пов'язують це з намаганням адміністрація Дональда Трампа шалено скорочувати державні витрати.

Про це у своєму ексклюзивному матеріалі пише Reuters.

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Журналісти агенції зазначають, що адміністрація Трампа хоче позбутись глобальних інституцій, які, на її думку, суперечать економічній політиці "Америка перш за все". Трамп планує вийти, наприклад, зі Всесвітньої організації охорони здоров’я, і скоротив внески в інші в рамках широкого перегляду федеральних витрат.

СОТ вже постраждала від дій США у 2019 році під час першого терміну Трампа, який заблокував призначення нових суддів у свій вищий апеляційний суд, що залишило її ключову систему врегулювання суперечок лише частково функціональною. Тоді Вашингтон звинуватив апеляційний орган СОТ у судовому зловживанні в торгових суперечках.

Скільки грошей СОТ заборгували США

Згідно з даними Reuters, платежі США до СОТ призупинено в очікуванні перегляду внесків до міжнародних організацій. Станом на кінець грудня 2024 року Сполучені Штати мали заборгованість у розмірі 25,70 мільйона доларів.

Згідно з правилами СОТ, до будь-якого члена, який не сплачує свої внески більше ніж через рік, застосовуються "адміністративні заходи" — низка заходів покарання, які стають суворішими, чим довше внески залишаються несплаченими.

Джерело Reuters підтвердило, що СОТ розробляє "план Б" на випадок тривалої паузи у фінансуванні, не уточнюючи подробиць.

Речник СОТ Ісмаїла Дієнг сказала журналістам, що внески США були в дорозі, але "застрягли в паузі всіх платежів міжнародним організаціям".

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа негласно поставила на паузу обробку заявок на Green Card для окремих громадян. Легальне перебування деяких українців на території Штатів також стало під питання.

Нагадаємо, Україна завершила переговори щодо угоди про копалини зі США.