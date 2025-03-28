Всемирная торговая организация осталась без взносов США из-за политики Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную торговую организацию и теперь находятся в списке должников. Эксперты связывают это с попыткой администрации Дональда Трампа безумно сокращать государственные расходы.

Об этом в своем эксклюзивном материале пишет Reuters.

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Журналисты агентства отмечают, что администрация Трампа хочет избавиться от глобальных институтов, которые, по ее мнению, противоречат экономической политике "Америка прежде всего". Трамп планирует выйти, например, из Всемирной организации здравоохранения, и сократил взносы в другие в рамках широкого пересмотра федеральных расходов.

ВТО уже пострадала от действий США в 2019 году во время первого срока Трампа, который заблокировал назначение новых судей в свой высший апелляционный суд, что оставило ее ключевую систему урегулирования споров лишь частично функциональной. Тогда Вашингтон обвинил апелляционный орган ВТО в судебном злоупотреблении в торговых спорах.

Сколько денег ВТО задолжали США

Согласно данным Reuters, платежи США в ВТО приостановлены в ожидании пересмотра взносов в международные организации. По состоянию на конец декабря 2024 года Соединенные Штаты имели задолженность в размере 25,70 миллиона долларов.

Согласно правилам ВТО, к любому члену, который не платит свои взносы более чем через год, применяются "административные меры" - ряд мер наказания, которые становятся более строгими, чем дольше взносы остаются неуплаченными.

Источник Reuters подтвердил, что ВТО разрабатывает "план Б" на случай длительной паузы в финансировании, не уточняя подробностей.

Представитель ВТО Исмаила Диенг сказала журналистам, что взносы США были в пути, но "застряли в паузе всех платежей международным организациям".

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа негласно поставила на паузу обработку заявок на Green Card для отдельных граждан. Легальное пребывание некоторых украинцев на территории Штатов также стало под вопрос.

Напомним, Украина завершила переговоры по соглашению об ископаемых с США.