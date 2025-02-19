США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети
Сполучені Штати провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman IIІ. Тестування нової зброї відбулося на військовій базі Каліфорнії.
Про це повідомляє Vandenberg Space Force Base у середу, 19 лютого.
США випробували балістичну ракету
Зазначається, що Minuteman III — це твердопаливна ракета вагою 36 тонн. Це єдина американська ракета шахтного базування. США взяли її на озброєння у 1970 році і зараз мають 400 таких ракет, які регулярно випробовують і модернізують.
Про випробувальні запуски цієї ракети США повідомляють раз на кілька місяців.
Раніше ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про запуск російської ракети "Орєшнік" по Києву 6 лютого.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував загрозу від російських ракет "Орєшнік".
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