США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Запуск міжконтинетальної балістичної ракети у США. Фото: скриншот

Сполучені Штати провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman IIІ. Тестування нової зброї відбулося на військовій базі Каліфорнії.

Про це повідомляє Vandenberg Space Force Base у середу, 19 лютого.

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Зазначається, що Minuteman III — це твердопаливна ракета вагою 36 тонн. Це єдина американська ракета шахтного базування. США взяли її на озброєння у 1970 році і зараз мають 400 таких ракет, які регулярно випробовують і модернізують.

Про випробувальні запуски цієї ракети США повідомляють раз на кілька місяців.

Раніше ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про запуск російської ракети "Орєшнік" по Києву 6 лютого.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував загрозу від російських ракет "Орєшнік".