Російська ракета над Румунією — реакція Міноборони країни

Речник Міністерства оборони Румунії Константин Спину. Фото: Inquam Photos

У Румунії відреагували на інформацію про те, що російська ракета залетіла в повітряний простір країни під час масованої атаки проти України. Там заявили, що протиповітряна оборона не фіксувала ціль.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Румунії Константин Спину в коментарі Digi24 у середу, 25 грудня.

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Спину зазначив, що Україна проінформувала Румунію про проліт російської ракети через повітряний простір Молдови приблизно о 07:30. Після цього ціль протягом близько двох хвилин перебувала поблизу міста Дарабани.

"Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії", — розповів Спину.

За його словами, компетентні структури Міноборони продовжать розслідування цієї ситуації з метою з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула людина.

Також цієї ночі загарбники обстріляли декілька областей України, застосувавши ракети "Кинджал", "Калібр", Х-101/555 та ударні дрони типу "Шахед".