Российская ракета над Румынией — реакция Минобороны страны

Спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину. Фото: Inquam Photos

В Румынии отреагировали на информацию о том, что российская ракета залетела в воздушное пространство страны во время массированной атаки против Украины. Там заявили, что противовоздушная оборона не фиксировала цель.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину в комментарии Digi24 в среду, 25 декабря.

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Спину отметил, что Украина проинформировала Румынию о пролете российской ракеты через воздушное пространство Молдовы примерно в 07:30. После этого цель в течение около двух минут находилась вблизи города Дарабаны.

"Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленным средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечения румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии", — рассказал Спину.

По его словам, компетентные структуры Минобороны продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погиб человек.

Также этой ночью захватчики обстреляли несколько областей Украины, применив ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-101/555 и ударные дроны типа "Шахед".