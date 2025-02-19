США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIІ. Тестирование нового оружия состоялось на военной базе Калифорнии.
Об этом сообщает Vandenberg Space Force Base в среду, 19 февраля.
США испытали баллистическую ракету
Отмечается, что Minuteman III - это твердотопливная ракета весом 36 тонн. Это единственная американская ракета шахтного базирования. США приняли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют.
Об испытательных запусках этой ракеты США сообщают раз в несколько месяцев.
Ранее мы писали, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг информацию о запуске российской ракеты "Орешник" по Киеву 6 февраля.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал угрозу от российских ракет "Орешник".
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