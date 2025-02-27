США продовжили санкції проти Росії ще на рік
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій. Вони були запроваджені раніше щодо РФ у зв'язку із війною проти України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США.
Що відомо про нові санкції США
Дональд Трамп продовжив на рік дію низки санкцій, які були запроваджені раніше щодо Росії.
"Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660", — йдеться в документі.
Його опублікують завтра, 28 лютого.
Нагадаємо, що нещодавно Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.
Крім того, представники ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.
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