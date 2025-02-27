США продовжили санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій. Вони були запроваджені раніше щодо РФ у зв'язку із війною проти України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні президента, розміщеному у Федеральному реєстрі США.

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Дональд Трамп продовжив на рік дію низки санкцій, які були запроваджені раніше щодо Росії.

"Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660", — йдеться в документі.

Його опублікують завтра, 28 лютого.

Нагадаємо, що нещодавно Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

Крім того, представники ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.