США призначили Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною в Україні

Сандра Аудкірк. Фото: ua.usembassy.gov

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Сполучені Штати Америки призначили Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною в Україні. Йдеться про карʼєрну дипломатку, представницю вищого корпусу дипломатичної служби, яка вже понад 30 років представляє інтереси Штатів у різних країнах світу.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні, передає Новини.LIVE.

Сандра Аудкірк — нова тимчасово повірена в Україні

Із 2024 року Сандра Аудкірк працювала в Міністерстві оборони США, спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. У 2021–2024 роках вона також очолювала Американський інститут на Тайвані.

"Працюючи у Вашингтоні, Сандра Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Вона займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та запровадження економічних санкцій. Раніше також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США", — йдеться у повідомленні.

За кордоном вона проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Аудкірк народилася та виросла в місті Тампа. Вона здобула освіту у Школі дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Перебуває у шлюбі з дипломатом Скоттом Аудкірком, разом вони мають трьох дорослих дітей.

Як писали Новини.LIVE, американський лідер Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий піти на укладення мирної угоди щодо війни проти України.

Раніше губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер призначив Дарлін Грем Нордон тимчасовою сенаторкою США після смерті її брата Ліндсі Грема.