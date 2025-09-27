Сибіга наголосив на необхідності пакета стримування, який би чітко продемонстрував РФ наслідки її агресії

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про надзвичайно плідний діалог президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Пыд час цієї зустрічі, яка, за словами міністра, мала історичне значення та потенціал змінити геополітичну ситуацію, обговорювалися питання зняття обмежень на постачання Україні озброєння.

Про це очільник МЗС України заявив в етері Телемарафону.

Сибіга наголосив на необхідності створення пакета стримування, який би чітко продемонстрував Росії наслідки її агресії. Згідно з його заявою, Україна має бути готова надавати пропорційну, а в разі потреби і більш потужну відповідь на російські атаки безпілотними літальними апаратами.

Ключовим питанням обговорення між Зеленським та Трампом стало зняття обмежень на постачання озброєння, що дозволить Україні ефективно протистояти агресії, зазначив очільник МЗС України.

"Звичайно, йшлося про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну 600-800 дронами, отримуватиме пропорційну відповідь, а то й більше", — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, за інформацією видання WSJ, Трамп зараз розглядає можливість скасування обмежень на використання Україною далекобійної зброї. Крім того, Штати можуть надати ЗСУ ракети Tomahawk.

Тим часом далекобійні дрони ЗСУ уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краю РФ. Річний об’єм перероблювання становить близько 6,25 млн тонн.