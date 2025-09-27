Сибига отметил необходимость пакета сдерживания, который бы четко продемонстрировал РФ последствия ее агрессии

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о чрезвычайно плодотворном диалоге президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этой встречи, которая, по словам министра, имела историческое значение и потенциал изменить геополитическую ситуацию, обсуждались вопросы снятия ограничений на поставки Украине вооружения.

Об этом глава МИД Украины заявил в эфире Телемарафона.

Сибига отметил необходимость создания пакета сдерживания, который бы четко продемонстрировал России последствия ее агрессии. Согласно его заявлению, Украина должна быть готова предоставлять пропорциональный, а в случае необходимости, и более мощный ответ на российские атаки беспилотными летательными аппаратами.

Ключевым вопросом обсуждения между Зеленским и Трампом стало снятие ограничений на поставки вооружения, что позволит Украине эффективно противостоять агрессии, отметил глава МИД Украины.

"Конечно, шла речь о снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. Россия должна понимать, что, атакуя Украину 600-800 дронами, будет получать пропорциональный ответ, а то и больше", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, по информации издания WSJ, Трамп сейчас рассматривает возможность отмены ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Кроме того, Штаты могут предоставить ВСУ ракеты Tomahawk.

Тем временем дальнобойные дроны ВСУ поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн.