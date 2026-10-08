Американські військові замовили ще 1320 українських FPV-дронів

Дрони F10. Фото: F-Drones

Український розробник F-Drones поставить американській армії додаткові 1320 дронів типу F10. Компанія уже посіла друге місце за обсягами додаткових контрактів у мільярдній програмі Пентагону. Виробник чекає на експортні ліцензії, аби передати партію замовнику вчасно до кінця листопада цього року.

Про це повідомляє портал "Мілітарний", передає Новини.LIVE.

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Україна відправить США нову партію FPV-дронів F10

Американське оборонне відомство суттєво розширює закупівлі малого ударного безпілотного озброєння через флагманську ініціативу Drone Dominance. Цей проєкт Департаменту оборони США із загальним фінансуванням в 1 мільярд доларів розрахований на два роки, а його кінцева мета передбачає отримання понад 200 тисяч ударних апаратів до 2027 року.

У межах цієї програми військові США підписали новий договір з українським виробником F-Drones на постачання ще 1320 одиниць ударних FPV-дронів F10. Як представники підприємства розповіли виданню "Мілітарний", отриманий обсяг додаткового контракту забезпечив вітчизняному розробнику друге місце за кількістю техніки серед усіх учасників дебютного етапу ініціативи.

Терміни постачання та експортне регулювання

Згідно з погодженими графіками, Україна має передати замовнику всю додаткову партію апаратів F10 уже до завершення листопада поточного року. Наразі виробник розраховує на оперативне оформлення та видачу вітчизняних дозвільних документів на вивезення продукції, що дозволить закрити зобов'язання перед Пентагоном без порушення дедлайнів.

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Безпілотник F10 має особливий статус на ринку, оскільки він першим серед українських дронів офіційно здобув експортне погодження на ринок Сполучених Штатів.

Нинішня партія стане вже другим відвантаженням вітчизняних FPV-комплексів для американського війська. Першу партію з 2000 бортів F10, профінансовану програмою Drone Dominance, американські військові отримали від розробника у липні. Водночас у компанії F-Drones наголошують, що наявні виробничі потужності підприємства повністю покривають потреби іноземного замовника без жодних негативних наслідків чи скорочення темпів відвантаження техніки для підрозділів сил оборони на українському фронті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія вдосконалює свою військову техніку. Так Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Китай передає Росії новітні технології для безпілотників, зокрема дрони, які здатні підлітати впритул до вікон житлових будинків, зависати та чекати на появу людей для прицільного удару.

Одночасно Росія нарощує тиск іншими засобами. ГУР Міноборони розкрили характеристики модернізованих реактивних БпЛА "Герань-4", які російська армія почала масово запускати по українській інфраструктурі цієї осені. Вони мають покращену систему роботи і містять американські компоненти.